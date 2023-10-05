بعد قرار حظرها على بث الفيديوهات القصيرة.. «تيك توك» توقف خدمة التجارة الإلكترونية في إندونيسيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» اعتزامها وقف خدمة التجارة الإلكترونية لمستخدميها في إندونيسيا، بعد قرار السلطات الإندونيسية حظر هذه الخدمة على تطبيق بث الفيديوهات القصيرة.

وأصدرت وزارة التجارة الإندونيسية، الأسبوع الماضي، قراراً بضرورة حذف خدمة التجارة الإلكترونية من تطبيق التواصل الاجتماعي خلال أسبوع واحد.

وأكدت «تيك توك»، في بيان، أن «أولويتنا هي استمرار التزامنا بالقوانين والتنظيمات المحلية».

وأوضحت أنه «لهذا لن نستمر في تقديم صفقات التجارة الإلكترونية على خدمة (تيك توك شوب) إندونيسيا، اعتباراً من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم»، مشيرةً إلى مواصلة التعاون مع السلطات المعنية في هذا المسار.

يُذكر أن قرار الحكومة الإندونيسية بحظر خدمات التجارة الإلكترونية على تطبيقات التواصل الاجتماعي جاء بعد دعوة الرئيس جوكو ويدودو أخيراً لتنظيم تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف حماية المتاجر الحقيقية.