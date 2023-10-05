يتضمن إصلاحات مهمة.. «أبل» تصدر تحديثاً لنظام تشغيلها لحل مشكلة ارتفاع درجة حرارة «أيفون 15»

المصدر: رويترز

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أصدرت «أبل»، أمس، تحديثاً لنظام تشغيلها (آي.أو.إس 17)، لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة المتعلقة بأحدث هواتفها «أيفون 15».

وأُطلقت السلسلة ذات الهيكل المصنوع من التيتانيوم، الشهر الماضي، مزودةً بشريحتها المتطورة (إيه.17) في هواتف برو وبرو ماكس، ما يجعلها ملائمة لأحدث ألعاب الفيديو.

وبعد إطلاق إصدارات «أيفون 15» بفترة قصيرة، شكا المستخدمون من أن فترة تشغيل البطارية قصيرة، وأن درجة حرارتها ترتفع بشدة.

وقال متحدث باسم «أبل»، أمس، إن التحديث الأخير لنظام تشغيل (آي.أو.إس 17) يتضمن إصلاحات مهمة لعيوب وتحديثات أمنية، ومعالجة مشكلة ربما تتسبب في جعل درجة حرارة «أيفون» ترتفع أكثر من المتوقع.

وبعد تلقيها شكاوى من أن درجة حرارة الهواتف الجديدة ترتفع بشدة، ذكرت «أبل»، هذا الأسبوع، أن هذه المشكلة ربما تظهر في أول بضعة أيام، «بعد إعداد الجهاز أو إعادة ضبطه بسبب تزايد نشاط التطبيقات في الخلفية».

وأفادت الشركة بأن تحديثات صدرت في الآونة الأخيرة لبعض تطبيقات الطرف الثالث مثل «إنستغرام» التابع لـ«ميتا» وتطبيق «أوبر» تبطئ النظام، مضيفةً أن إصدارات «برو» لا توجد بها مشكلة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط بسبب التصميم، فالهيكل الجديد المصنوع من التيتانيوم يسهم في تحسين تشتيت الحرارة.