عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ميتا يبدأ في طرح أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لجميع المعلنين

المصدر: رويترز

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قالت شركة ميتا العملاقة في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء إنها بدأت في طرح أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يمكنها إنشاء محتوى مثل خلفيات الصور واختلافات النص المكتوب لجميع المعلنين.

بدأت الشركة في اختبار هذه الأدوات في مايو، مما منح الوصول إلى مجموعة مختارة من المعلنين في "ملعب اختبار". ستتوفر الأدوات في مدير إعلانات ميتا وسيتم الانتهاء من طرحها العام المقبل.

يمثل الطرح أول تحرك لشركة فيسبوك وإنستغرام في تجميع تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها لتعدين مخازن ضخمة من البيانات السابقة لتوليد محتوى جديد مثل النثر والفن ورموز البرامج.

في الأسبوع الماضي، قالت الشركة إن الشركات ستتمكن قريبًا من استخدام الذكاء الاصطناعي للتراسل التجاري على Messenger و WhatsApp للتواصل مع العملاء.

تشمل مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي من ميتا نموذج اللغة الخاص بها "Llama 2" وبرنامج دردشة آلي يسمى Meta AI والذي يمكنه إنشاء استجابات نصية وصور واقعية.