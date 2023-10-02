رئيس مايكروسوفت: الذكاء الاصطناعي سيساعد غوغل في توسيع تفوقها في عمليات البحث على الانترنت

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات ستايا ناديلا إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد جوجل في توسيع هيمنتها في سوق البحث على الانترنت، وذلك خلال ظهوره اليوم الاثنين في محاكمة جوجل بتهمة الاحتكار.

وعندما كشفت مايكروسوفت النقاب عن محرك البحث الجديد الخاص بها "بينج" القائم على الذكاء الاصطناعي في فبراير الماضي، تفوقت على جوجل. وأشاد ناديلا بالتكنولوجيا كطريقة لعودة "بينج" إلى السوق والضغط على غوغل.

لكنه قال للقاضي الآن إن جوجل تستطع تسريع تقدمها الحالي من خلال استخدام الأرباح الهائلة التي تحققها من خدمات البحث على الانترنت لدفع الأموال للناشرين مقابل الحقوق الحصرية للمحتوى الذي يمكن أن تستخدمه لجعل بحثها بالذكاء الاصطناعي أفضل من المنافسين.

ولم يترك ناديلا أي مجال للشك في تصوره لهيمنه جوجل. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنه القول "تستيقظ في الصباح وتغسل أسنانك وتبحث على أي شئ على جوجل".

وكانت وزارة العدل الامريكية قد اتهمت قسم البحث التابع لشركة "ألفابيت" وهي الشركة الأم لجوجل، باحتكار سوق البحث بشكل غير قانوني من خلال دفع 10 مليارات دولار للمنافسين ومصنعي الهواتف المحمولة وشركات الاتصالات اللاسلكية لجعل محرك البحث الخاص بها هو الخيار الافتراضي على الهواتف المحمولة ومتصفحات الإنترنت. وتنفي جوجل هذه الاتهامات.