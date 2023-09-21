الصين تنتقد القيود الألمانية المقترحة على هواوي وZTE

المصدر: د ب أ

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انتقدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، التقارير التي تفيد بأن ألمانيا تدرس حاليا فرض قيود صارمة على تكنولوجيا الجيل الخامس الصينية 5G، فيما يتعلق بشبكات الهواتف المحمولة من الجيل التالي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج، في بكين: "لطالما كنا نعارض تسييس القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، بغض النظر عن الدولة".

وجاءت تصريحات المتحدثة ردا على سؤال بشأن فرض حظر محتمل على منتجات شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا بألمانيا، فيما يخص أجزاء معينة من شبكات الجيل الخامس الألمانية. وقالت إن الصين تعتقد أنه يجب على جميع الدول توفير بيئة عمل نزيهة وغير تمييزية وشفافة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الألمانية تستعد لفرض حظر على استخدام المكونات الحيوية التي تقوم شركتا "هواوي" و"زد تي إي" بتصنيعها في "صميم" شبكات الهواتف المحمولة العامة في ألمانيا. ومن بين المخاوف، هو أن استخدام الأجزاء الصينية قد يترك جزءا مهما من البنية التحتية الألمانية يعتمد على الشركات الصينية.