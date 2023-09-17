ميتا تعتزم توفير خدمة هواريزون وورلدز عبر الهواتف المحمولة والإنترنت

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا بلاتفورمس توفير خدمة العالم الافتراضي هواريزون وورلدز بتكنولوجيا ميتافيرس عبر الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت للمستخدمين الذين يرغبون في استطلاع هذا العالم لكنهم لا يريدون شراء جهاز أوكولوس كويست.

وقالت ميتا التي تمتلك شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المستخدمين يستطيعون الوصول إلى هواريزون وورلدز من خلال تطبيق ميتا كويست للأجهزة المحمولة أو عبر أي برنامج لتصفح الإنترنت خلال الشهور المقبلة.

ونقل موقع سي نت دوت المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن بيان شركة ميتا إن "ميتافيرس سيكون متاحا للجميع بغض النظر عن الأجهزة التي لديهم... توفير خدمة وورلدز عبر المزيد من القنوات خطوة في اتجاه تحقيق رؤيتنا بتوفير التجربة للمزيد من الناس".

وقالت ميتا إن عدد قليل من الناس يستطيعون حاليا الوصول إلى العالم الافتراضي سوبر رمبل من خلال تطبيق ميتا كويست للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأضافت ميتا أنها ستطرح نسخة من التطبيق للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما سيتم توفير نسخة الإنترنت حاليا، حيث يمكن للمستخدم الراغب في ذلك إنشاء حساب لإدراج اسمه على قائمة انتظار للوصول إلى الخدمة.

وقالت ميتا إن "الوصول المبكر إلى خدمة العالم الافتراضي سيكون متاحا للمزيد من الناس تدريجيا، في الوقت الذين نجمع فيه آراءهم ونطور التجربة"، مضيفة أنه سيتم توفير المزيد من العوامل الافتراضية عبر المنصة خلال الشهور القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تطلق ميتا الجيل الجديد من جهاز العالم الافتراضي ميتا كويست 3 في هذا الخريف.

