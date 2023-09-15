استجابةً لتحذيرات فرنسا.. «أبل» تحدّث تطبيقات «أيفون 12»

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية «أبل»، اليوم، أنها ستطرح تحديثاً لتطبيقات هواتف «أيفون 12» التي يبلغ عمرها 3 سنوات بعد، استجابة لتحذيرات السلطات الفرنسية من مجال الإشعاع الكهرومغناطيسي للهواتف.

وقالت الشركة الأمريكية إن التحديث سيضع في الاعتبار الاختبارات التي أجرتها هيئة «إيه.إن.إف.آر»، المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات في فرنسا.

وأكدت «أبل» أن هذه الخطوة مرتبطة ببرتوكول اختبار محدد يستخدم في فرنسا، ولا يرتبط مخاوف تتعلق بسلامة مستخدمي «أيفون 12».

ومنذ طرحه في 2020، يحصل هاتف «أيفون 12» على شهادة الوفاء بالمعايير العالمية بحسب «أبل».

يُذكر أن هيئة «إيه.إن.إف.آر» قالت إن إنه لن يتم السماح ببيع هواتف «أيفون 12» في المتاجر الفرنسية، مضيفةً أنه إذا لم تقم «أبل» بالتغييرات اللازمة في أقرب وقت سيتم إلزامها بسحب الهواتف من العملاء.

وأجرت الهيئة الفرنسية اختبارات معملية على 141 هاتف «أيفون 12»، لتحديد كمية الاشعاع الكهرومغناطيسي التي يمتصها الجسم خلال تشغيل الهاتف.

وكشفت الاختبارات أن هواتف «أيفون 12» تصدر كميات أكبر من المسموح به.

وبدلا من 4 وات لكل كيلوغرام كحد أقصى مسموح به، تصدر هواتف «أيفون 12» نحو 5.74 وات لكل كيلوغرام.