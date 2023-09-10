«آنت جروب» الصينية تطور نموذج لغة ذكاء اصطناعي لإدارة الثروات والتأمين

المصدر: د ب أ

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كشفت شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الصينية " آنت جروب" عن أداة ذكاء اصطناعي جديدة لاستخدامها في إدارة الثروات وخدمات التأمين، لتنضم إلى سباق الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة المملوكة للملياردير الصيني جاك ما، إنها ستستخدم نموذج لغة الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتشغيل تطبيقات معروفة مثل شيشياباو والتي تجيب على أسئلة العملاء وتطبيق شيشياوشو المساعد للمحترفين في مجال الخدمات المالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركات التكنولوجيا الصينية مثل تينسنت هولدنجز وبيادو تتنافس من أجل تطوير تطبيق ذكاء اصطناعي توليدي مماثل للتطبيق الأمريكي الشهير شات جي.بي.تي. واعتمدت الصين أول مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستخدام العام بما يمثل مرحلة مهمة في تطور هذه الصناعة.

كما تعتزم آنت جروب استخدام نموذج اللغة الكبير في تحليل الأسواق، وتدريب المستثمرين، وشرح المنتجات التأمينية، والتحقق مع أصل وثائق التأمين وطلبات الحصول على تعويضات التأمين. وتم تدريب النموذج على مئات المليارات من مجموعات البيانات المميزة بما في ذلك الوثائق المالية الصينية، وأكثر من تريليون رمز مميز من مجموعات بيانات نصوص الوثائق في الصين.

كما فتحت شركة آنت جروب منصة الترميز التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كود فيوز أمام المطورين لاستخدامها في تطوير أي تطبيقات أو برامج خاصة بهم.

وتجري آنت حاليا اختبارا داخليا للإصدار شيشياباو 2.0 لمدة ستة أشهر مقبلة.