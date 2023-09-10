زووم تضيف خاصية جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

طورت منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت زووم خاصية جديدة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بهدف زيادة قدرات المنصة وخدماتها بدرجة كبيرة، في ظل تراجع شعبيتها منذ انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى انتشار المنصة وغيرها من المنصات المماثلة نتيجة التوسع في العمل من المنزل أو عن بعد.

وقالت شركة زووم إن الخاصة الجديدة التي تحمل اسم "زووم أيه.آي كومبنيون" ستكون مجانية للمشتركين في خدمة المنصة مدفوعة الثمن.

وقالت زووم إن العملاء يمكنهم توقع ظهور الخاصية الجديدة على واجهة المستخدم للمنصة قريبا جدا، حيث ستوجد ضمن قوائم "تيم شات" و"ميتنجس فون" وإيميل" و"وايت بورد" على جانب وجود خصائص إضافية في "رود ماب". وسيتم توفير بعض الخصائص الجديدة فورا، في حين سيتم توفير الأخرى خلال الشهور المقبلة.

ومن أبرز القدرات الجديدة التي توفرها خاصية زووم أيه.آي كومبنيون السماح للمستخدم بمعرفة ما فاته من الاجتماع في حالة تأخر انضمامه إليه من خلال طرح أسئلة على لوحة جانبية. كما يمكن للمستخدم الحصول على سجلات الاجتماع وأبرز نقاطه وكذلك الأجزاء المهمة ومخلصات له إذا كان مضيف الاجتماع يتيح هذه الخصائص للمشاركين.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شركة زووم القول إنه بحلول الربيع المقبل ستكون أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة قادرة على تقديم "تقييم فوري" لأداء المستخدم في الاجتماع وفقا لمنظورها هي، إلى جانب تدريه على مهارات المحادثة وعرض الأفكار خلال الاجتماع.

ومن المقرر أن تطلق الشركة خلال الأسابيع المقبلة التحديثات الأخرى لمنصة زووم بما في ذلك خاصية تلخيص اجتماعات "تيم شات" باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبحلول أوائل العام المقبل سيكون في مقدور المستخدم الاستفادة من خاصية إكمال كتابة العبارات آليا وتحديد جداول الاجتماعات من خلال أي شات.

في الوقت نفسه قالت زووم إن خاصية أيه.آي كومبنيوم ستكون غير مفعلة بشكل افتراضي، حيث ستكون إمكانية تفعيلها أو إيقافها مسؤولية الشخص الذي يدير الاجتماع أو الحساب. وأضافت أنها لن تستخدم أي تسجيلات صوتية ولا مرئية ولا غيرها من المواد الخاصة بالمستخدمين في تدريب أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.