الصين تتوسع في حظر استخدام آيفون ليشمل الحكومات المحلية وشركات الدولة

المصدر: رويترز

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قالت صحيفة نيكي آسيا اليوم الجمعة إن القيود التي تفرضها الصين على استخدام موظفي الحكومة المركزية هواتف آيفون المحمولة ستمتد لتشمل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.

وذكرت رويترز أمس الخميس أن الصين وسعت في الأسابيع الماضية نطاق القيود الحالية المتعلقة باستخدام الموظفين الحكوميين هواتف آيفون، إذ أمرت موظفي بعض هيئات الحكومة المركزية بالتوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة التي تنتجها شركة أبل في مقرات العمل.