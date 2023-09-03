مايكروسوفت تخفض سعر حزمة تطبيقات «أوفيس 365»

المصدر: د ب أ

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خفضت إمبراطورية البرمجيات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت سعر الاشتراك في حزمة برمجيات أوفيس 365 بدون منصة التواصل تيمزTeams في محاولة لاسترضاء الاتحاد الأوروبي الذي يحقق في شبهة ارتكاب الشركة الأمريكية ممارسات احتكارية.

وقالت مايكروسوفت في بيان عبر الإنترنت إنه اعتبارا من أكتوبر المقبل، سوف يستطيع عملاؤها من الشركات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا الحصول على حزمة التطبيقات ميكروسوفت 365 وأوفيس 365 بدون منصة تيمز مقابل اشتراك شهري يقل عن الاشتراك الحالي بمقدار 2.17 دولار.

بهذه الخطوة تقدم مايكروسوفت تنازلا للمفوضية الأوروبية المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في الشهر الماضي تحقيقا رسميا فيما إذا كانت مايكروسوفت تنافس بطريقة غير عادلة من خلال دمج منصة التواصل تيمز في حزم برمجيات أوفيس.

وترى المفوضية أن مايكروسوفت بهذا الدمج تمنح منصة تيمز ميزة غير عادلة في مواجهة المنصات المنافسة مثل سلاك.

في الوقت نفسه قالت مايكروسوفت إن عملائها الحاليين الذين اشتركوا في حزمة تطبيقات أوفيس 365 ومعها منصة تيمز، يستطيعون الإبقاء على اشتراكاتهم كما هي أو التحول نحو الاشتراك الأرخص دون منصة تيمز. كما أشارت مايكروسوفت إلى تحسين آليات التواصل بين برامجها وخدمات التواصل الأخرى المنافسة لخدمة تميز.

يذكر أن منصة تيمز إلى جانب سلاك وزوم وغيرها من منصات الفيديو كونفرانس والمحادثة المكتبية حققت أهمية متزايدة أثناء التوسع في أنظمة العمل من المنزل أو عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاته بشأن ممارسات مايكروسوفت بسبب شكوى من منصة سلاك في صيف 2020. وقالت المنصة والتي أصبحت حاليا جزءا من شركة خدمات الإنترنت والحوسبة السحابية الأمريكية سيلز فورس، إن دمج تيمز مع أوفيس 365 ومايكروسوفت 365 يقلص قدرتها على منافستها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فإن مايكرسوفت عرضت في البداية وقف التثبيت التلقائي لتطبيق تيمز لدى عملاء أوفيس. في الوقت نفسه فإن مايكروسوفت وافقت على تنفيذ هذا الفصل في سوق الاتحاد الأوروبي فقط، لكن المفوضية الأوروبية أصرت على تطبيقه على مستوى العالم.

وفي يوليو الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إن مايكروسوفت لم تقدم مقترحا كافيا لتبديد مخاوفها من تراجع مستوى المنافسة في سوق خدمات التواصل المكتبي بسبب دمج تيمز في أوفيس 365 ومايكروسوفت 365.

