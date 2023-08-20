تحطم مركبة الفضاء الروسية «لونا-25» على سطح القمر

المصدر: رويترز

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أعلنت وكالة تاس الروسية، عن تحطّم مركبة الفضاء لونا-25 على سطح القمر، بعد دخولها لمدار غير خاضع للسيطرة. وأشارت الوكالة في بيان، إلى انقطاع الاتصال مع المركبة، مضيفة: «وفقاً للنتائج الأوّلية للتحقيق، فإنّ المسبار لم يعد موجوداً بعد أن اصطدم بسطح القمر».

وقالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية «روسكوسموس»، في بيان: «تحركت المركبة إلى مدار لا يمكن التنبؤ به وانقطع وجودها نتيجة اصطدامها بسطح القمر».

وأوضحت روسكوسموس، أنّ وضعاً غير طبيعي حدث عندما حاولت أجهزة التحكم نقل المركبة إلى مدار ما، لافتة إلى أنّه حدث وضع غير طبيعي على متن المحطة الأوتوماتيكية، ما لم يسمح بتنفيذ العملية بالمعايير المحددة.

وقبيل التحطّم، كشفت تقارير إعلامية روسية، عن تعرض المركبة لحادثة طارئة غير عادية خلال مهمتها، مشيرة إلى أنّ «لونا-25» اصطدمت بالقمر وفُقد الاتصال بها.

وكانت «لونا-25» قد دخلت مدار القمر، الأربعاء الماضي، كأول مركبة فضاء روسية تحقق ذلك منذ 1976. وذكرت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، قبيل ساعات، أنّ المركبة أصدرت أولى نتائجها. وكانت المركبة تستهدف العمل لمدة عام على القطب الجنوبي للقمر.