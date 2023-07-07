تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بسبب ثريدز بعد ساعات من إطلاقه

المصدر: وكالات

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هددت منصة تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضد تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا بلاتفورمز" واجتذب أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه.

وأفادت وكالة رويترز أن موقع "سيمافور" ذكر أن محامي تويتر أليكس سبيرو أرسل رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ يبلغه بهذه الخطوة.

وقال سبيرو في رسالته إن "تويتر ينوي تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية".

وأشار تقرير موقع "سيمافور" إلى أن سبيرو اتهم "ميتا" في رسالته بالاستعانة بموظفين سابقين في تويتر "مطلعين على أسرار تجارية لتويتر أو لا يزال بإمكانهم الوصول إليها وغيرها من المعلومات السرية للغاية".

ولم ترد "ميتا" و"سبيرو" على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وتصدر ثريدز، الذي أُطلق عليه لقب "قاتل تويتر"، التطبيقات المجانية على متجر (آب ستور) الخاص بشركة آبل في بريطانيا والولايات المتحدة الخميس.

ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ ومالك تويتر إيلون ماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيغاس.

وبرز منافسون كثيرون لتويتر بعد استحواذ ماسك عليها في صفقة قيمتها 44 مليار دولار العام الماضي، واتخذ ماسك منذ شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير سلسلة قرارات فوضوية تسببت في عزوف المستخدمين والمعلنين عن المنصة. وتضمن آخر تحرك لماسك تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يوميا.

ويمكّن ثريدز المستخدمين من نشر نصوص وروابط والرد على رسائل الآخرين وإعادة نشرها.

ولا يوجد بالتطبيق وسوم وكلمات بحث مفتاحية، وهو ما يعني أن المستخدمين لا يمكنهم متابعة أحداث مباشرة مثلما يسعهم على تويتر.