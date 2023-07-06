أول تعليق لزوكربيرج بعد نجاح "ثريدز" باجتذاب 10 ملايين مستخدم

المصدر: د ب أ

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جذب تطبيق "ثريدز" المنافس الجديد لـ "تويتر"، والذي تم إطلاقه مؤخرا، أكثر من 10 ملايين مستخدم في غضون ساعات قليلة من إطلاقه من قبل "ميتا"، الشركة الأم لـ "فيسبوك"، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج، اليوم الخميس.

ويشار إلى أن المنصة الجديدة، التي تشبه إلى حد كبير شكل تطبيق "تويتر"، متصلة بمنصة "إنستجرام" للصور ومقاطع الفيديو، التابعة لشركة "ميتا". وقال زوكربيرج إن الأمر لم يستغرق أكثر من سبع ساعات ليتجاوز عدد المستخدمين الجدد حاجز الـ10 ملايين.

وتتوفر منصة "ثريدز" في الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة أخرى، ولكن ليست داخل الاتحاد الأوروبي، حيث قالت "ميتا" إن السبب وراء ذلك هو وجود أسئلة تنظيمية لم تتم الإجابة عليها هناك.

ومن جانبه، أشار آدم موسيري، المدير التنفيذي لـ "إنستجرام"، في مقابلات أجراها إلى أن لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة بموجب "قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية" الخاصة بالتكتل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل، تمثل عقبة. وتتضمن القوانين متطلبات صارمة لمنصات إلكترونية كبيرة.