ميتا: نعلم بوجود مشكلات في أداة إدارة الإعلانات

المصدر: رويترز

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أكدت شركة ميتا بلاتفورمز أمس الجمعة أنها على علم بوجود مشكلات في أداة إدارة الإعلانات التي تسمح للعلامات التجارية بالإعلان على فيسبوك.

وأضافت ميتا على صفحة حالة منصاتها "فريق مهندسينا على علم بالمشكلة ويسعى لحلها بأسرع ما يمكن".

ويأتي تحديث الحالة بعد أن أفاد آلاف المستخدمين على موقع داون ديتيكتور دوت كوم الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية بتعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة للشركة.

وأبلغ 15 ألف مستخدم إجمالا عن مواجهتهم مشكلات في تصفح فيسبوك وإنستغرام وواتساب، بحسب داون ديتيكتور.

وقال متحدث باسم ميتا "نحن على علم بأن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الوصول لمنتجاتنا. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

ويتعقب داون ديتيكتور الأعطال من خلال جمع تقارير حالة المواقع من عدد من المصادر من بينها بلاغات الأعطال التي يقدمها المستخدمون للموقع. وربما يكون عدد المستخدمين المتضررين من العطل أكبر من العدد المذكور.