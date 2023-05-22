عودة إنستغرام للعمل بعد انقطاع عن آلاف المستخدمين

المصدر: رويترز

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أكدت شركة ميتا المالكة لتطبيق إنستغرام إن خدمات التطبيق عادت لمعظم المستخدمين بعد حل مشكلة فنية تسببت في انقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز "في وقت سابق تسببت مشكلة فنية في عدم قدرة بعض الأشخاص على الدخول إلى (تطبيق) إنستغرام. تمكنا من حل المشكلة بأسرع ما يمكن لكل من تأثر (بتوقف الخدمة)".

ولم تكشف الشركة عن عدد من تضرروا من تعطل الخدمات. لكن موقع داون ديتكتور الإلكتروني أظهر أكثر من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة و24 ألفا في كندا وأكثر من 56 ألفا في بريطانيا.

وأبلغ أكثر من 180 ألف مستخدم عن وجود مشكلات في الدخول إلى التطبيق في ذروة انقطاع الخدمة.

ويرصد موقع داون ديتكتور حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدة مصادر، وتشمل هذه المصادر المستخدمين.