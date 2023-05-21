4 استخدامات جديدة للذكاء الاصطناعي تغير طريقة استخدام تطبيقات جوجل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضافت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل تقنيات الذكاء الاصطناعي لكل تطبيقاتها وخدمة البريد الإلكتروني جي ميل ومحرك البحث جوجل وجوجل فوتوز وجوجل مابس، وهو ما سيجعل استخدام كل هذه التطبيقات أسهل.

وقد طرحت غوغل منصة محادثة الذكاء الاصطناعي بارد المنافسة لمنصة شات جي.بي.تي التابعة لمنافستها مايكروسوفت، في 180 دولة، في الوقت الذي أضافت فيه قدرة هذه المنصة على إنشاء محتوى إلى التطبيقات المختلفة.

وتعتزم جوجل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدماتها وهو ما يغير طرق استخدام هذه الخدمات بأربع طرق هي:



1- تخيل الصورة التي سيلتقطها المستخدم

تتيح إضافة خصائص الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق غوغل فوتوز للمستخدم تحرير الصور بالطريقة التي يريدها بسهولة شديدة، من خلال السماح له ليس فقط إضافة جزء إضافي للصورة وإنما أيضا تغيير أماكن وجود عناصر الصورة. كما تتيح له تكوين الشكل المنتظر للصورة عند تحريرها حتى لا يبذل جهدا دون أن تكون النتيجة هي المأمولة.



2- كتابة رسائل أفضل من المستخدم

يتيح الذكاء الاصطناعي لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني جي ميل، كتابة رسائل أجود بطريقة أسهل، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على مقترحات بصيغ وجمل بديلة عند كتابة أي رسالة من خلال خاصية تسمى "ماجيك كومبوس".

ويعني هذا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المستخدم في تحويل أي رسالة بريد إلكتروني مملة أو مباشرة إلى رسالة ممتعةأو أكثر ودية بالنسبة للمتلقي.



3- جي ميل تتولى كتابة الرسالة كلها بدلا من المستخدم



ربما تكون أيام حاجة المستخدم إلى كتابة كل كلمة في رسالة بريد إلكتروني رسمية قد ولت، وفي المؤتمر السنوي لمطوري جوجل عرض رئيسها ساندر بيشاي كيف يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة رسالة بريد إلكتروني كاملة بدلا من المستخدم بعد تزويده بملاحظات محدودة للغاية.

وخلال العرض تمكنت منصة الذكاء الاصطناعي بارد من كتابة رسالة البريد الإلكتروني بالكامل من خلال عدة نقرات محدودة من جانب المستخدم.

ويحدد المستخدم موضوع الرسالة، لكي يتولى بارد كتابة مسودتها بنفسه، وبعد ذلك يختار المستخدم خيار "مسودة" لكي يتمكن من وضع اللمسات الأخيرة على المسودة التي كتبها الذكاء الاصطناعي.



4-الإجابة عن الأسئلة البحثية المعقدة



تستطيع منصة بارد صياغة جمل معقدة ردا على الأسئلة، مع إضافة روابط الإنترنت ومصادر المعلومات المستخدمة في الإجابة عن الأسئلة.

وعندما يبحث المستخدم عن دراجة مثلا، فإن منصة بارد تقدم إجابة تشمل أهم النقاط التي يجب أن يهتم بها المستخدم عن اختيار الدراجة والمتاجر التي توفرها بأفضل الأسعار مثلا.

وردا على سؤال عن "أفضل دراجة مناسبة لأسرة تضم 3 أطفال ولديها كلب"، مع تحديد أماكن وقوف الدراجات في المنطقة الموجود فيها المستخدم، قدمت بارد إجابة تحتوي على المعلومات الأساسية وروابط لمزيد من المعلومات، بالإضافة إلى أسئلة مرتبطة عن أشياء مثل الوقت اللازم للوصول إلى مكان وقوف دراجات محدد.