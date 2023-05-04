لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية تتخذ إجراء ضد "ميتا" لفشلها في حماية خصوصية الأطفال

المصدر: د ب أ

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اقترحت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية الأربعاء اتخاذ إجراء ضد "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك، زاعمة أن الشركة فشلت في حماية خصوصية الأطفال.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الشركة فشلت في الامتثال الكامل لأمر الخصوصية لعام 2020.

وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك في اللجنة: "لقد انتهكت فيسبوك مرارا وعود الخصوصية الخاصة بها. لقد عرض تهور الشركة المستخدمين الشباب للخطر، وتحتاج فيسبوك إلى الإجابة عن إخفاقاتها".

وقالت اللجنة إن جزءا من الإجراءات المقترحة هو إلزام "ميتا" بالحصول على الضوء الأخضر من قبل مشرف حماية البيانات قبل أن تتمكن من إصدار أي منتجات أو خدمات جديدة.

كما سيتم منع "ميتا" من الاستفادة من البيانات التي تجمعها من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وانتقدت ميتا في بيان الخطط ووصفتها بأنها "حيلة سياسية" وقالت إنها "ستحارب بقوة هذا الإجراء وتتوقع أن تنتصر".

ووصفت لجنة التجارة الاتحادية إجراء يوم الأربعاء بأنه "خطوة أولى" في عملية طويلة على الأرجح. ومنحت اللجنة ميتا 30 يوما للرد على تحقيقها.