سناب شات تطور مرايا افتراضية لتسهيل التسوق

المصدر: د ب أ

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تطور شركة تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات تكنولوجيا جديدة لتسهيل عمليات التسوق، من خلال توفير مرايا افتراضية في المتاجر لمساعدة المتسوقين في اختيار قطع الملابس المناسبة لهم بشكل خاص.

ونظرا لأن أغلب المتاجر تحدد عددا من قطع الملابس التي يمكن للعميل أخذها إلى غرفة تغيير الملابس لقياسها (البروفة) فإن فكرة المرايا الافتراضية تتيح تقليص عدد القطع التي يفاضل بينها الشخص، بحسب جيل بوبيلكا المدير المسؤول عن المشروع في شركة سناب شات.

يذكر أن برنامج سناب الذي يعتبر جزءا من تطبيق سناب شات منذ سنوات حقق انتشارا كبيرا أثناء فترة جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العامين الماضيين، يتيح للمستخدم تكوين صورة له كما لو كان يرتدي قطعة ملابس محددة على شاشة الهاتف الذكي.

ومع ظهور الأجهزة الجديدة تسعى شركة سناب شات إلى توفير هذه التقنية على نطاق أوسع من تطبيق التواصل الاجتماعي.

وتختبر شركة سناب شات حاليا تكنولوجيا المرايا الافتراضية في متاجر نايك وسلسلة متاجر مينز ويرهاوس الأمريكية. وتترك الشركة لمتاجر التجزئة تحديد نوعية الملابس التي يمكن تجربتها باستخدام المرايا الافتراضية.

ويقول بوبيلكا إن المشروع مازال في مراحله الأولى ولا توجد طريقة حتى الآن لشراء الملابس مباشرة عبر الأجهزة الذكية باستخدام هذه المرايا.

ومازالت سناب شات تدرس إمكانية توفير هذا الخيار.

وعلى المدى الطويل من المحتمل أن تستخدم مثل هذه المرايا في المنازل.

وقبل سنوات دخلت سناب شات في تعاون مع شركات الأزياء والموضة عبر الإنترنت ومنها متجر النظارات الأمريكي جودر لاستخدام تكنولوجيا المرايا الافتراضية في متجره الإلكتروني.