هجوم سيبراني يشلّ مواقع رسمية في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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تسبَّب هجوم سيبراني، أمس، في إصابة المواقع الإلكترونية الرسمية لبوابة ولاية سكسونيا-آنهالت الألمانية بالشلل.

وأعلنت وزارة البنية التحتية والرقمية في الولاية عن تعذر الوصول إلى مواقع الوزارات والسلطات التابعة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الهجوم من النوعية التي يطلق عليها حجب الخدمة الموزعة، المعروفة اختصاراً باسم «دي دي أو إس»، وهو هجوم يتعمد تحميل الخوادم المستهدفة بعبء زائد.

من جانبه، وصف متحدث باسم رئيس حكومة الولاية، راينر هازلوف، الهجوم بأنه «حدث كبير».

وأمكن الوصول إلى المواقع الإلكترونية لبوابة الولاية مرة أخرى في وقت لاحق.

وقالت الوزارة إن الهجوم لم يصب منشآت في سكسونيا آنهالت وحسب، بل إنه، على ما يبدو، جزء من حملة على مستوى ألمانيا.

وكانت ولاية مكلنبورغ-فوربومرن ووزارة التنمية الاتحادية أعلنتا، أمس، عن تقارير تحدثت عن وقوع هجمات قراصنة.