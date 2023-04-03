«نيويورك تايمز» ترفض شارة «تويتر» الذهبية

المصدر: رويترز

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أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» رفضها الحصول على شارة «تويتر» الذهبية مقابل رسوم شهرية.

وأوضح متحدث باسم الصحيفة أنها لن تدفع رسوماً شهرية للحصول على شارة التوثيق على «تويتر».

وجاء قرار «نيويورك تايمز» عقب ساعات من فقدانها الشارة الموثقة على منصة التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث: «لن نعوّض المراسلين مادياً أيضاً عن (تويتر بلو) بالنسبة إلى حساباتهم الشخصية»، مشيراً إلى وجود حالات استثناء نادرة وضرورية للأغراض الصحافية.

كانت «تويتر» قد أقرَّت سياسة جديدة تُقدَّم بموجبها شارات التوثيق عند دفع اشتراك شهري فقط.

وأصبح لزاماً على المؤسسات دفع ألف دولار شهرياً للحصول على شارة التوثيق الذهبية، في حين يُمنح الأفراد شارات التوثيق الزرقاء بسعر يبدأ من 7 دولارات شهرياً في الولايات المتحدة.

وبدأت «تويتر»، أول من أمس، حذف علامات التوثيق الزرقاء القديمة من حسابات المستخدمين غير المشتركين في خدمة المنصة المدفوعة «تويتر بلو»، ما أثار امتعاض مؤسسات كبرى ومشاهير.