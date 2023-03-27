مخاوف من تخريب "تويتر" بعد تسريب بيانات حساسة

المصدر: د ب أ

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أظهرت وثائق محكمة أمريكية أن أجزاء من كود برنامج منصة تويتر للتواصل الاجتماعي تم نشرها عبر الإنترنت بعد تسرب كبير للبيانات.

وطلبت شركة تويتر من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إصدار أمر استدعاء إلى "جيت هب"، النظام الأساسي الذي تم نشر الرمز فيه، لتحديد الشخص الذي نشره وقدم بيانات عن جميع المستخدمين الذين ربما شاهدوا الشفرة أو قاموا بتنزيلها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم أمس الأحد، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن منصة التواصل الاجتماعي، التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك العام الماضي، أطلقت أيضا تحقيقا داخليا بهذا الشأن.

ووفقا للتقرير، فإن أحد مخاوف الشركة هو أن الكود قد لا يزال يحتوي على نقاط ضعف غير معروفة يمكن للقراصنة استغلالها لتخريب المنصة.