إضافة خصائص جديدة إلى «شات جي بي تي»

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.بي إضافة المزيد من الوظائف والخصائص إلى منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي بهدف توسيع نطاق الاستخدام الوظيفي للمنصة بشدة.

وتضم المجموعة الأولى من الخصائص والوظائف الجديدة، إمكانية اختيار مستخدمي ومطوري شات جي.بي.تي والسماح لشات جي.بي.تي باختيار مصادر جديدة للبيانات المباشرة والمحدثة عبر الإنترنت، بما ذلك المصادر المستقلة مثل إكسبيديا وكاياك وإنستركارت. وقبل هذا التحديث، كانت منصة شات جي.بي.تي مقيدة بالحصول على المعلومات من بين البيانات المعالجة لديها وأحدثها يعود إلى 2021 بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وقالت شركة أوبن أيه.آي على موقعها الإلكتروني، "رغم أنه لا تشبيها مثاليا، فإن الإضافات الجديدة يمكن أن تكون عيون وآذان لنماذج اللغة وتسمح لها بالوصول إلى معلومات حديثة للغاية".

على سبيل المثال يمكن لمنصة شات جي.بي.تي الآن البحث عن إجابة لسؤال مثل مدى نجاح مبيعات تذاكر السينما للأفلام الفائزة بجوائز الأوسكار للعام الحالي مقارنة بالأفلام الأخرى الصادرة حديثا. وهذه الوظيفة الجديدة تعمل بفضل إضافة إمكانية تصفح مواقع الإنترنت والتي تتيح للمنصة الحصول على المعلومات المتاحة على المواقع المختلفة ثم تصنيفها ومعالجتها لتقديم الإجابة.

وكتب سام ألتمان الشريك المؤسس لشركة أوبن أيه.آي المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عبر "تويتر"، قائلا "إن الإضافات الجديدة مازالت تجريبية لكننا نعتقد أنها خطوة عظيمة في هذا الاتجاه. فهذه الخاصية مطلوبة بشدة".