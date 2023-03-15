محكمة هولندية تتهم «فيسبوك» بإساءة استخدام بيانات شخصية

المصدر: رويترز

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اتهمت محكمة هولندية «فيسبوك» بإساءة استخدام بيانات شخصية.

وخلصت المحكمة، اليوم، في دعوى جماعية، إلى أن الشركة الأوروبية التابعة لشركة «ميتا بلاتفمورمز»، «فيسبوك» أيرلندا، استخدمت بشكل غير صحيح بيانات شخصية لمواطنين هولنديين في الفترة بين عامي 2010 و2020.

وورد، في ملخص حكم المحكمة، أنه «تمت معالجة المعلومات الشخصية لأغراض الإعلانات، وهو غير مسموح به في تلك الحالة».

ولم تصل القضية الهولندية بعد إلى مرحلة المطالبة بأي تعويضات.