ناسا: 4 رواد فضاء غادروا محطة الفضاء الدولية

المصدر: د ب أ

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بعد قضاء ستة أشهر في الفضاء والعديد من المغادرات المؤجلة، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم السبت، أن طاقما من أربعة رواد فضاء، أمريكيان وروسي وياباني، غادروا محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة من شركة سبيس إكس الفضائية الخاصة المملوكة لإيلون ماسك.

وأضافت ناسا أن رواد الفضاء الأربعة غادروا محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن يصلوا إلى الأرض مساء غد الأحد.

كانت مغادرة المهمة "كرو 5" ،التي تضم رائدي الفضاء الأمريكيين نيكول أونابو مان، وزميلها جوش كاسادا والياباني كويتشي واكاتا والروسية آنا كيكينا، قد تأجلت كثيرا جراء الأحوال الجوية. وكان من المقرر أن يغادروا قبل أيام قليلة .

وجرى إطلاق مهمة "كرو 5" في أكتوبر من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، وهي أول عملية إطلاق لرواد فضاء تابعين لناسا ورائد فضاء روسي من التراب الأمريكي منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل أكثر من عام.

ومازال على متن محطة الفضاء الدولية رائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبيف ودميتري بيتيلين ورائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو والمهمة "كرو 6" التي وصلت قبل أيام قليلة. ويضم هذا الطاقم الأخير الإماراتي سلطان النيادي والأمريكيين ستيفين بون ووارن هوبورج، والروسي أندريه فيدييف.

