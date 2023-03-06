وزارة الدفاع الدنماركية تحظر «تيك توك»

المصدر: د ب أ

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انضمت وزارة الدفاع الدنماركية إلى دول غربية أخرى في حظر استخدام منصة «تيك توك» الصينية للمقاطع المصورة القصيرة على الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى الرسمية.

وأعلنت الوزارة في كوبنهاغن، اليوم، أن استخدام المنصة محظور لأسباب أمنية، مشيرةً إلى أن التطبيق مطلوب لعمل الموظفين على نطاق محدود للغاية.

ويتعين على أي شخص لديه تطبيق «تيك توك» مثبت على هواتف العمل أو أجهزة العمل الأخرى أن يحذف التطبيق في أقرب وقت ممكن.

واتبعت الوزارة توصية من المركز الدنماركي للأمن السيبراني، الذي نصح أخيراً بعدم استخدام «تيك توك» على أجهزة الوكالات الحكومية.

وذكرت وسائل إعلام دنماركية أن وزارات العدل والمناخ والطاقة الدنماركية قد حظرت التطبيق بالفعل.

وكذلك تم حظر منصة «تيك توك» للمقاطع المصورة القصيرة، التي أطلقتها مجموعة «بايت دانس» الصينية، على الهواتف المحمولة في دول غربية أخرى، منها الولايات المتحدة وكندا ووزارة الخارجية في لاتفيا.