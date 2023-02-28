زووم تخسر 104 ملايين دولار خلال 3 أشهر

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت الأمريكية زووم مساء الاثنين استمرار الصعوبات المتزايدة التي تواجهها بعد انتهاء فترة الازدهار التي تزامنت مع جائحة فيروس كورونا المستجد لتسجل خسائر خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة إن إجمالي إيراداتها خلال الربع الأخير المنتهي في 31 يناير الماضي زاد بنسبة 4% إلى 1ر1 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، في حين سجلت خسائر صافية بقيمة 104 مليون دولار، مقابل أرباح بقيمة 5ر490 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه مازالت شركة زووم تتوقع تحقيق نتائج مالية خلال العام المالي الحالي تفوق تقديرات المحللين مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها بأكثر من 6% خلال ساعات ما بعد التداول الرسمي أمس.

كانت زووم من بين الشركات التي حققت مكاسب كبيرة من إجراءات الإغلاق لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم عامي 2020 و2021، مما أدى إلى توسعها في التوظيف على مستوى العالم.

وبعد انحسار الجائحة تراجع الطلب على خدمات مثل هذه الشركات مما أدى إلى تراجع أدائها ودفعها إلى تسريح عشرات الألاف من الموظفين خلال الشهور الماضية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت زووم اعتزامها الاستغناء عن 1300 موظف يمثلون حوالي 15% من قوة العمل لديها في ظل غموض الموقف الاقتصادي. كما أعلنت الشركة اعتزامها خفض الأجور والمكافآت لكبار موظفيها بسبب الصعوبات المالية.