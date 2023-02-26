سامسونغ تطور ذكاء اصطناعياً يقلد صوت المستخدم ويرد على الاتصالات الهاتفية

المصدر: د ب أ

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بدأت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس تطوير تقنية جديدة تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء نسخة من صوتهم للرد على الاتصالات الهاتفية في حالة تعذر قيام المستخدم بالرد بنفسه.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم سامسونغ القول إن الخاصية الجديدة متاحة فقط باللغة الكورية كجزء من خدمة "بيكسباي تكست كول" من سامسونغ، والتي تتيح للمستخدم الرد على أي اتصال هاتفي بكتابة رسالة نصية.

وتعتزم سامسونغ إضافة اللغة الإنجليزية إلى خاصية نسخ الأصوات في وقت لاحق من العام الحالي.

بأتي هذا الإعلان عقب نجاح شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل في استخدام خاصية غوغل أسيستنت للقيام بأجزاء محددة من المكالمات الهاتفية للمستخدم بطريقة آلية، كما يتزامن مع تزايد الاهتمام بتقنيات إنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي بفضل انتشار برنامج المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي.

وأوضح موقع "سي نت" أن خاصية سامسونغ الجديدة ليست استنساخاً لصوت المستخدم بحيث يتم إجراء المكالمة بالكامل آلياً دون تدخل من المستخدم، وإنما تتيح خدمة "بيكسباي تكست كول" للمستخدم كتابة رسالة نصية للرد على أي اتصال هاتفي عندما لا يكون الشخص قادراً على الرد. في هذه الحالة تقوم خاصية بيكسباي بتحويل النص إلى رسالة مسموعة صوتية بصوت المستخدم.

تم الكشف عن الخاصية الجديدة لأول مرة في العام الماضي كجزء من تحديث واجهة المستخدم وان يو.آي5 من سامسونغ، والتي ستكون متاحة قريباً جداً باللغة الإنجليزية بعد طرحها في البداية باللغة الكورية. كما أطلقت سامسونغ خاصية "بيكسباي كاستم فويس كريتور" للهاتف الذكي جالاكسي إس 23 وتتيح للمستخدم تسجيل جمل صوتية معينة يستطيع المساعد الذكي بيكسباي تحليلها لنسخ طبقة ونبرة الصوت. وتقول سامسونغ إن هذه الخاصية تستهدف إعداد خدمة بيكسباي تكست كول لكي تحول النص إلى صوت أثناء المكالمة الهاتفية.

في الوقت نفسه فإن الصوت الذي تصدره خدمة "بيكسباي كاستوم فويس كريتور" باستخدام الذكاء الاصطناعي، سيبلغ المتصل بأن بيكسباي هي التي ترد عليه وليس المستخدم، بحسب سامسونغ. ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك وسائل حماية لمنع أي شخص آخر من إنتاج نسخة من صوت شخص آخر واستخدامها، قالت الشركة الكورية الجنوبية إن كل مستخدم يحتاج إلى قراء جمل محددة حتى يمكن إنتاج نسخة خاصة من صوته.