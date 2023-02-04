منتجو المحتوى سيتشاركون عائدات الإعلانات مع «تويتر»

المصدر: رويترز

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أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»، أمس، أن منصة التواصل الاجتماعي ستبدأ في تشارك عائدات الإعلانات مع بعض منتجي المحتوى.

واعتباراً من أمس، تم توزيع حصص من عائدات الإعلانات التي تظهر في سلاسل الردود على تغريدات منتجي المحتوى.

وقال ماسك إن المستخدم يجب أن يكون مشتركاً في علامة التحقق الزرقاء.

ولم يقدّم ماسك تفاصيل عن نسبة العائدات التي سيحصل عليها المستخدمون.

وبعد أيام من توليه مسؤولية الشركة، قال ماسك إن «تويتر» شهدت انخفاضاً هائلاً في الإيرادات، وأنحى باللوم على مجموعات النشطاء في الضغط على المعلنين.

وركز ماسك على خفض الكلفة وتقديم خطط جديدة للاشتراك في خدمة «تويتر بلو» (تويتر الأزرق) التي تقدم شارة التحقق المطلوبة.