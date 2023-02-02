سامسونج تكشف عن أحدث هواتفها الذكية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت سامسونج للإلكترونيات النقاب عن أحدث هواتفها الذكية المتميزة، أمس، في اختبار لقوة علامتها التجارية في وقت يمر فيه سوق الهواتف المحمولة بضعف لم يسبق له مثيل.

وتحتوي طائفة الهواتف الذكية جالاكسي إس23 على كاميرات أفضل ورقائق أسرع من سابقتها.

لكنَّ محللين قالوا إن المبيعات المبكرة ستواجه طلباً ضعيفاً؛ لأن المستهلكين ينفقون أقل على السلع الكمالية في غمرة ارتفاع التضخم.

ويتمتع جهاز ألترا إس 23 المتطور على أول مستشعر كاميرا من سامسونج بدقة 200 ميغا بكسل، ما يوفر صوراً أكثر وضوحاً بعد التكبير.

واعتمدت فئة الهواتف تلك على معالج الهاتف المحمول سناب دراغون 8 الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم، وهو أسرع من الشرائح المستخدمة في فئة إس 22.

وهاتف إس23 هو أول هاتف سامسونج يستخدم بطاقة جيفورس أر.تي.إكس 4070 للغرافيكس من إنتاج شركة نفيداي للألعاب التي تتطلب معالجاً قوياً ولعملية اللعب عبر البث المباشر. ويحكم كثيرون من المستهلكين على جودة الهاتف بناء على تلك الوظائف.

وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر جالالكسي إس23 الأساسي من 799 دولاراً، ويبلغ سعر إصدار جالاكسي إس23 بلس ذي المواصفات الأعلى 999 دولاراً، ويبلغ سعر إصدار الترا إس23 المتطور أيضاً 1199 دولاراً.

وأبقت سامسونج الأسعار عند مستوى إصدارات العام الماضي نفسه على الرغم من الارتفاع في كلفة المكونات.

لكن شحنات الهواتف الذكية العالمية أظهرت أكبر انخفاض على الإطلاق في ربع واحد في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مع انخفاضها 18.3 في المئة عن العام السابق عند 300.3 مليون وحدة، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة الأبحاث إي.دي.سي الشهر الماضي.

وتُلقي الأرقام بظلال من الشك على توقعات التعافي المتواضع في سوق الهواتف المحمولة هذا العام.