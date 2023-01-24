أمريكا تستعد لمقاضاة غوغل بسبب احتكار سوق الإعلانات الرقمية

المصدر: د ب أ

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قالت مصادر مطلعة إن وزارة العدل الأمريكية تستعد لمقاضاة شركة غوغل لخدمات التكنولوجيا والإنترنت، المملوكة لمجموعة ألفابيت، اليوم الثلاثاء، بسبب سيطرة غوغل على سوق الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن من المتوقع إقامة الدعوى أمام إحدى المحاكم الاتحادية الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.

وستكون هذه الدعوى هي ثاني قضية احتكار تقيمها وزارة العدل الأمريكية ضد ألفابيت، ففي أكتوبر 2020 اتهمت الوزارة شركة غوغل باحتكار خدمة البحث العام على الإنترنت وإعلانات البحث وأسواق الإعلانات النصية على مواقع البحث العامة. ومن المنتظر بدء نظر القضية في الخريف المقبل.

يذكر أن غوغل تدير خدمة شراء الإعلانات للمعلنين وخدمة بيع الإعلانات لصالح الناشرين، بالإضافة إلى خدمة تبادل تجاري تتيح للجانبين اتمام تعاملاتهم عبر مزايدات سريعة.

من ناحيتها تقول غوغل إن سوق الإعلانات على الإنترنت مزدحمة بالشركات العاملة وتشهد منافسة قوية.