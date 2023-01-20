رغم ارتفاع عدد مشتركيها 6%.. رئيس نتفليكس المشارك يستقيل

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسهم نتفليكس بأكثر من 6% خلال فترة ما بعد ساعات جلسة التداول أمس الخميس بعد أن أعلنت شركة البث العملاقة عن نتائجها للربع الرابع، في الوقت الذي جاءت فيه الأرباح أقل من التوقعات.

ومع ذلك، فقد أضافت الشركة أكثر من 7 ملايين مشترك، متجاوزة توقعاتها.

كما أعلنت الشركة عن استقالة ريد هاستينجز من منصب الرئيس التنفيذي المشارك.

وأضافت نتفليكس 66ر7 مليون مشترك جديد على مستوى العالم في هذا الربع، وهو أفضل من تقديرات الشركة والتي قدرت بـ 5ر4 مليون مشترك. أنهت الشركة الفصل الرابع ولديها 75ر230 مليون مشترك.

وقالت الشركة في بيان"كان العام 2022 عاما صعبا، مع بداية صعبة ولكن نهايته كانت أكثر إشراقا. ونعتقد أن لدينا مسارا واضحا لتسريع نمو إيراداتنا: والاستمرار في تحسين جميع جوانب نتفليكس".

وانخفضت أرباح نتفليكس في الربع الأخير من العام إلى 55 مليون دولار أو 15ر0 دولار للسهم من 607 ملايين دولار أو 33ر1 دولار للسهم العام الماضي. وفي المتوسط، توقع 32 محللا جرى استطلاع أراءهم أرباحا قدرها 45ر0 دولار للسهم الواحد عن الربع.

وارتفعت إيرادات نتفليكس للربع الثالث بنسبة 9ر1% إلى 852ر7 مليار دولار من 709ر7 مليار دولار العام الماضي. وتوقع المحللون أن تبلغ الإيرادات ما يقدر بـ 85ر7 مليار دولار لهذا الربع.

وكان نمو الإيرادات مدفوعا بزيادة بنسبة 4 % في متوسط اشتراكات البث المدفوعة.

وبالتطلع إلى الربع الأول، تتوقع نتفليكس عائدات تبلغ 172ر8 مليار دولار وأرباحا تبلغ 82ر2 دولار لكل سهم. ويتوقع المحللون حاليا أرباحا تبلغ 97ر2 دولار للسهم وعائدات تبلغ 15ر8 مليار دولار.

وقالت الشركة إن جريج بيترز سيشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي المشارك جنبا إلى جنب مع تيد ساراندوس، مع استمرار هاستينجز في الشركة كرئيس تنفيذي.

وأغلقت الشركة التداول في بورصة ناسداك أمس الخميس عند 78ر315 دولار للسهم، بانخفاض 55ر10 دولار أو 23ر3%. ومع ذلك، ارتفع السهم 08ر19 دولارا أمريكيا للسهم أو 04ر6% في فترة ما بعد ساعات التداول.