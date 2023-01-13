راتبه خيالي.. آبل تخفض أجر رئيسها تيم كوك أكثر من 40%

المصدر: د ب أ

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خفضت شركة آبل التكنولوجية العملاقة أجر الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك بأكثر من 40%، مشيرة إلى توجيهات المستثمرين وطلب كوك نفسه تعديل راتبه.

وكشفت الشركة في إشعار تنظيمي صدر يوم الخميس أنها ستخفض أجر كوك المستهدف إلى 49 مليون دولار في عام 2023 من 84 مليون دولار في عام 2022.

وكجزء من التغييرات، ستزداد النسبة المئوية من وحدات الأسهم الممنوحة لكوك والمرتبطة بأداء آبل إلى 75% في عام 2023 من 50%، وكذلك في السنوات المقبلة، حسبما قالت الشركة في الإشعار.

وفي عام 2022، تلقى كوك أجرا إجماليا قدره 42ر99 مليون دولار، بما في ذلك الراتب الأساسي ومنح الأسهم والحوافز، مقارنة بـ 73ر98 مليون دولار حصل عليها في عام 2021، و77ر14 مليون دولار في عام 2020.