تويتر تسرح نحو 40 مهندساً يعملون في مجال الإعلانات

المصدر: د ب أ

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أنهت شركة تويتر الأمريكية للتواصل الاجتماعي عمل حوالي 40 عالم ومهندس بيانات بفريق الإعلانات في وقت متأخر من أول أمس الأربعاء، حسبما ذكر موقع أنفورميشن الإلكتروني نقلا عن مصدر مطلع.

وقال المصدر إن عمليات التسريح تلك تترك الشركة بعدد قليل من المهندسين العاملين في مجال "التعلم الآلي لتحسين الإعلانات".

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شطب الوظائف يأتي بعد تقرير صدر في ديسمبر أفاد بأن تويتر سرحت عددا غير محدد من الموظفين في فريق السياسة العامة للموقع.