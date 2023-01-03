بدء نظر استئناف غوغل ضد قرار تغريمها في الهند غداً

المصدر: د ب أ

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وافقت محكمة استئناف الشركات الهندية المعنية بنظر دعاوى الاحتكار على بدء نظر استئناف شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل ضد أمر هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الهندية بتغريم الشركة بتهمة إساءة استغلال الوضع المسيطر للشركة في سوق نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد. وسيتم بدء نظر الاستئناف غدا الأربعاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن غوغل قدمت الاستئناف ضد قرار هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار تغريمها 4ر13 مليار روبية (162 مليون دولار) بتهمة إساءة استغلال الوضع المسيطر لنظام التشغيل أندرويد.

وفرضت هيئة حماية المنافسة في الهند الغرامة على على شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ "غوغل"، في أكتوبر الماضي بسبب سوء استغلال الدور المهيمن لنظام تشغيلها أندرويد من أجل تعزيز نشاطها الخاص بالبحث الالكتروني.

وقالت الهيئة في ذلك الوقت إن تطبيقات غوغل المثبتة سلفا ستشجع المستخدمين على استخدام محرك البحث غوغل.

وأمرت اللجنة غوغل بإجراء تعديلات، بما يشمل توفير القدرة على إزالة تطبيقات غوغل.

وتعد الهند، التي ستصبح رسميا أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، سوقا مهمة للنمو بالنسبة لغوغل وشركات وادي السيليكون الأمريكية الأخرى. كما أن الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد هي الأكثر شعبية في البلاد.