مالك تويتر وشاغل البشر.. ماسك يمثل أمام البرلمان الأوروبي.. ما القصة؟

المصدر: د ب أ

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تمت دعوة إيلون ماسك، صاحب منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعملاقة التكنولوجيا "أبل"، للمثول أمام البرلمان الأوروبي من أجل المشاركة في جلسة استماع عامة بشأن "تويتر"، وذلك حسبما جاء في رسالة أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وجاء في الدعوة أن المنصة الالكترونية "يجب ألا تصير - عن غير قصد - محفزة على خطاب الكراهية والتدخل في الانتخابات والمعلومات المضللة".

وتحمل الدعوة التي وجهتها رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تاريخ أمس الإثنين، حيث طُلب فيها من الملياردير الأمريكي الإدلاء بشهادته، شخصيا، أمام المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي، من أجل "التبادل الصريح للآراء علنا".

جدير بالذكر أنه منذ أن انتهى ماسك من الاستحواذ على "تويتر"، تلقى تحذيرات متكررة من المفوضية الأوروبية تفيد بأن منصة التواصل الاجتماعي ذات الشعبية الكبيرة يجب أن تمتثل قريبا للوائح التقنية القادمة في الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، كتب مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، في تغريدة له أمس الاثنين أن "المنصات لا يمكنها الاستمرار في تقلب السياسات" بعد أن طبق ماسك قواعد غير واضحة بشأن الترويج لروابط إلى وسائل أخرى للتواصل الاجتماعي. كما تعرض نهج ماسك غير المتسق في تعديل المحتوى للتدقيق.

وقالت ميتسولا لماسك في الدعوة، إن "تويتر" له دور محوري في الحياة الديمقراطية بالاتحاد الأوروبي، كما أنه "يتيح إمكانية الخطاب المدني".

