تشريع أمريكي مقترح بحظر تطبيق «تيك توك»

المصدر: رويترز

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أعلن السناتور الجمهوري ماركو روبيو، اليوم، عن تشريع مدعوم من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير تيك توك، ما يزيد الضغط على شركة بايت دانس المالكة للتطبيق وسط مخاوف أمريكية من إمكانية استخدام التطبيق في التجسس على الأمريكيين.

وقال مكتب روبيو، في بيان صحفي، إن التشريع سيحظر جميع المعاملات من جانب أي شركة تواصل اجتماعي في الصين وروسيا أو تخضع لنفوذهما.

ويرعى النائبان الجمهوري مايك جالاجر والديمقراطي راجا كريشنامورثي تشريعاً مماثلاً في مجلس النواب.

ولم تردَّ بايت دانس على طلب للتعليق.