«غوغل» تطعن على غرامة الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية «غوغل» الطعن على الغرامة القياسية البالغة 4.3 مليارات يورو (4.5 مليارات دولار) التي فرضتها عليها المفوضية الأوروبية بدعوى إساءة استغلال سيطرة نظام التشغيل أندرويد المملوك لها على سوق تشغيل الهواتف المحمولة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المحكمة الأوروبية الأقل درجة أيدت تقريباً قرار المفوضية الأوروبية ضد «غوغل» عندما أصدرت، في سبتمبر الماضي، حكماً بتخفيض الغرامة إلى 4.1 مليارات يورو.

وقالت غوغل، في بيان، إن هناك أجزاء في القرار تحتاج إلى توضيح قانوني، مضيفةً أن «أندرويد يوفر خيارات للجميع، ويدعم على الأقل آلاف الشركات الناجحة في أوروبا ومختلف أنحاء العالم».

وأضافت بلومبرغ أن قضية نظام التشغيل أندرويد واحدة ثلاث قضايا شكلت أبرز جهود مفوضة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الأوروبية مارغريت فيستاجر لكبح السيرة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على الأسواق.

وغرمت المفوضية الأوروبية شركة غوغل المملوكة لشركة ألفابيت أكثر من 8 مليارات يورو منذ بدء التحقيقات في ممارسات الشركة التي تمتلك أشهر محرك بحث على الإنترنت، إلى جانب نظام التشغيل أندرويد ومتصفح الإنترنت كروم.