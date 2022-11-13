أمازون تتيح استخدام مكتبتها الموسيقية مجاناً للمشتركين في خدمة برايم

المصدر: د ب أ

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في محاولة من جانب إمبراطورية التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم لمنافسة خدمات البث الموسيقي عبر الإنترنت مثل سبوتفاي وآبل ميوزيك، قررت الشركة السماح لمشتركي خدمة برايم للتسوق عبر الإنترنت الوصول مجانا إلى مكتبتها الموسيقية التي تضم أكثر من 100 مليون أغنية.

في الوقت نفسه فإن مشتركي خدمة برايم لن يتمكنوا من اختيار أغنية معينة لتشغيلها على عكس الحال بالنسبة للمشتركين في خدمة أمازون ميوزيك التي تكلف المشترك 10 يوروهات أو 9 دولارات شهريا. وسيكون مسموح لمشتركي برايم تشغيل قوائم أو ألبومات الأغاني ككل، بحسب ما أعلنته أمازون، ضمن شروط الاشتراك الجديد في خدمة برايم.

ومع ذلك سيكون في مقدور مشتركي برايم تخطي أي عدد من الأغنيات التي لا يودون سماعها وتكوين ما يصل إلى 15 قائمة أغاني مفضلة للاستماع لها.

ويعتبر العرض الجديد خدمة مهمة بالنسبة لمشتركي برايم الذين كان يمكنهم الوصول إلى مليوني أغنية فقط في مكتبة أمازون الموسيقية. في الوقت نفسه فإنه يأتي بعد قبول مشتركي برايم في الكثير من الأسواق زيادة قيمة الاشتراك الشهري بنسبة تصل إلى 43%.

يذكر أن سبوتفاي لبث الموسيقى تتيح لمستخدميها الوصول إلى حوالي 80 مليون أغنية ومدونة صوتية في خدمتها المجانية التي تعتمد على الإعلانات. ولكن إذا احتاج المستخدم سماع أغنية محددة أو تنزيلها فيجب عليه الاشتراك في الخدمة المدفوعة والتي تكلف 10 يوروهات شهريا. في الوقت نفسه فإن آبل للإلكترونيات لا تتيح أي خدمات مجانية في إطار خدمة البث الموسيقي آبل ميوزيك التي تبلغ قيمة الاشتراك فيها 10 يوروهات شهريا.