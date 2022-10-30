أبل تعتزم طرح نسخة جديدة من الكمبيوتر اللوحي آيباد مقاس 16 بوصة

المصدر: د ب أ

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ذكرت تقارير إعلامية أن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل تعتزم طرح نسخة أكبر من الكمبيوتر اللوحي آيباد أواخر العام المقبل.

ونقل موقع ذا إنفورميشن المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن النسخة الجديدة أكبر كثيرا من أكبر نسخة حاليا التي يبلغ مقاسها 12.9 بوصة.

وتقول المصادر إن النسخة الجديدة من آيباد ستكون بمقاس 16 بوصة، وسيتم طرحها في الأسواق خلال الربع الأخير من العام المقبل وستكون في المسافة بين الكمبيوتر اللوحي آيباد والكمبيوتر المحمول ماك بوك.

ولم تعلق أبل على هذه التقارير حتى الآن.

وفي يونيو من العام الماضي قال المحلل المتخصص في موضوعات التكنولوجيا مارك جورمان إن أبل تدرس إطلاق أجهزة آيباد أكبر من المطروحة حاليا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أطلقت شركة أبل رسميا الجيل العاشر من آيباد 10، فيما تستعد الشركة لتغيير شكل آيفون التقليدي في 2024.

ويحتوى جهاز آيباد 10 على شاشة مقاس 10.9 بوصة ومعالج طراز إيه 14 وكاميرا خلفية بشدة وضوح 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية بشدة وضوح 12 ميجابيكسل أيضا.

ويبدأ سعر آيباد 10 من 449 دولاراً.

