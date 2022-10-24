"أبل" ترفع أسعار خدمتي "أبل ميوزيك" و"تي.في بلس"

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل زيادة أسعار خدمتي بث الموسيقى والأفلام لأول مرة بسبب ارتفاع تكاليف الحصول على تراخيص بث المحتوى، وهي خطوة يمكن أن تمنح منافسيها ميزة عليها في ظل المنافسة الضارية في سوق البث المباشر عبر الإنترنت.

ورفعت أبل رسم اشتراك أبل ميوزيك من 99ر9 دولار إلى 99ر10 دولار شهريا، مع تطبيق الأسعار الجديدة فورا، لتصبح أغلى من خدمتي سبوتيفاي تكنولوجي وأمازون دوت كوم المنافستين. وارتفع سعر سهم سبوتيفاي بنسبة 4ر9% إلى 07ر97 دولار بفضل نبأ زيادة أسعار خدمة أبل المنافسة.

كما قررت أبل زيادة سعر اشتراك خدمة بث الفيديوهات تي.في بلس من 99ر4 دولار إلى 99ر6 دولار شهريا. ورغم أن هذا السعر أقل كثيرا من أسعار الخدمات المنافسة مثل نتفليكس وديزني بلس، فإن مستوى الخدمة وشعبيتها أقل كثيرا من المنافسين، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

بدأت أبل الاهتمام بخدمات البث المباشر في إطار مساعيها لتنويع مصادر إيراداتها، حيث زادت إيراداتها من خدمات البث خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى حوالي 20 مليار دولار بما يعادل نحو 25% من إجمالي إيراداتها ربع السنوية مقابل أقل من 10% من الإيرادات في العام 2015.

يذكر أن أبل ليست الوحيدة التي رفعت أسعار خدمات البث المباشر، حيث أعلنت شركة والت ديزني رفع سعر الاشتراك في خدمة ديزني بلس بنسبة 38% إلى 11 دولارا شهريا في وقت لاحق من العام الحالي. كما قدمت الشركة خدمة جديدة باشتراك منخفض مقابل بث إعلانات، بسعر 8 دولارات شهريا. ورفعت ديزني سعر اشتراك خدمة إسبن بلس التابعة لها بنسبة 43% إلى 10 شهريا في أغسطس الماضي. وفي وقت سابق من العام الحالي رفعت شركة نتفليكس سعر اشتراكها، إلى جانب تقديم خدمة مخفضة تبث إعلانات باشتراك 7 دولارات شهريا.