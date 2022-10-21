الهند تغرّم غوغل 162 مليون دولار بسبب سوء استغلال منصة أندرويد

المصدر: د ب أ

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فرضت لجنة حماية المنافسة في الهند غرامة مالية قدرها 37ر13 مليار روبية (162 مليون دولار) على شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ "غوغل"، بسبب سوء استغلال الدور المهيمن لنظام تشغيلها أندرويد من أجل تعزيز نشاطها الخاص بالبحث الإلكتروني.

وقالت اللجنة في بيان أمس الخميس إن تطبيقات غوغل المثبتة سلفا ستشجع المستخدمين على استخدام محرك البحث غوغل.

وأمرت اللجنة غوغل بإجراء تعديلات، بما يشمل توفير القدرة على إزالة تطبيقات غوغل.

وتعد الهند، التي ستصبح رسميا أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، سوقا مهمة للنمو بالنسبة لغوغل وشركات وادي السيليكون الأمريكية الأخرى. كما أن الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد هي الأكثر شعبية في البلاد.