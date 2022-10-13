"بايت دانس" الشركة الأم لـ "تيك توك" تعتزم التوسع في بث الموسيقى

المصدر: د ب أ

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أفادت مصادر مطلعة بأن بايت دانس، الشركة الأم لتطبيق تيك توك، بدأت محادثات مع علامات تجارية للموسيقى بشأن التوسع في خدمتها لبث الموسيقى على مستوى العالم، لتنافس الرواد في هذا المجال، وبينهم "سبوتيفاي تكنولوجي إس ايه"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى استمرار وجود عقبات كبيرة في المفاوضات، لكن بايت دانس ترغب في أن تكون الخدمة في نهاية المطاف ضمن تطبيق تيك توك، وأن تؤدي دورا كمنصة كبرى لتوزيع الموسيقى حول العالم.

ووفقا لمصادر، ناقشت بايت دانس خلال الأشهر القليلة الماضية إطلاق خدمتها لبث الموسيقى "ريسو"- التي لا تعمل حاليا إلا في الهند وإندونيسيا والبرازيل- في أكثر من 12 سوقا أخرى، حسبما ذكر موقع "داو جونس".

وذكرت بايت دانس أن الولايات المتحدة لن تكون جزءا من المرحلة المقبلة من التوسع، لكنها تابعت بالقول إنها تريد أن تكون خدماتها متاحة على مستوى العالم حتى يتسنى للمستخدمين استكشاف الأغاني عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة، ومن ثم يشتركون بسهولة في خدمة الموسيقى.