«غوغل» تكشف عن مجموعة جديدة من الهواتف والساعات الذكية

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل المملوكة لشركة آلفابيت، اليوم، أن الهواتف الجديدة من عائلة بيكسل التي تنتجها ستوفر صوتاً أنقى وكاميرا أوضح، في حين ستعيد استخدام خاصية بصمة الوجه لفتح الجهاز، حيث تسعى إلى منافسة شركتي آبل وسامسونج اللتين تسيطران على حصة كبيرة من سوق الهواتف الذكية في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن غوغل القول إن الهاتفين الجديدين بيكسل 7 وبيكسل 7 برو سيُطرحان بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الأجهزة المنافسة في السوق حيث يبلغ سعر الأول 599 دولاراً والثاني 899 دولاراً.

كما يحتوي الجهازان على أحدث الرقائق التي طورتها غوغل في معاملها، وهي الشريحة تنسور.

ويحتوي الجهاز بيكسل 7 برو على شاشة مقاس 6.7 بوصة وكاميرا مزودة بخاصية التقريب (زوم) وقرص ذاكرة أكبر من الجهاز بيكسل 7 مقابل 6.3 بوصة.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الأجيال الجديدة من هواتف بيكسل تكشف في كل عام عن أحدث إصدارات نظام التشغيل أندرويد والخدمات التي تقدمها غوغل اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، مثل مساعد غوغل.

كما تكشف هذه الأجهزة عن الطريقة التي تأمل غوغل من شركائها استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من نظام التشغيل.

وكشفت غوغل عن الساعة الذكية الجديدة بيكسل ووتش بسعر 349 دولاراً، وهي أول ساعة تحمل اسم بيكسل من إنتاج غوغل، ويقل سعرها بشدة عن أحدث أجيال الساعة آبل ووتش التي تبدأ من 399 دولاراً.

وستزود غوغل الساعة الذكية بمتجر تطبيقات ذاتي، إضافة إلى تطبيق الدفع الإلكتروني غوغل واليت ونظام متابعة الحالة البدنية فيت بيت.