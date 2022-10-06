محكمة فرنسية تخفض غرامة الاحتكار على «أبل»

المصدر: د ب أ

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أصدرت محكمة فرنسية حكماً بخفض قيمة الغرامة المفروضة على شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل بتهمة الاحتكار من 1.1 مليار يورو إلى 371.6 مليون يورو، وهو ما يعني إعفاء الشركة الأمريكية من 728 مليون يورو (715 مليون دولار) من الغرامة الأصلية.

من ناحيتها، قالت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الفرنسية إنها تدرس الاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا الفرنسية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فيرجين جون المسؤول في الهيئة القول: "نريد تأكيد رغبتنا في ضمان الطبيعة الرادعة لعقوباتنا، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بلاعبين في السوق من حجم شركات وادي السيلكون الأمريكية".

يُذكر أن الغرامة الفرنسية تتعلق باتفاقيات وقعتها أبل عام 2020 مع اثنين من الموزعين وتنتهك قواعد المنافسة الحرة.

من ناحيتها، قالت أبل إن هيئة حماية المنافسة الفرنسية بأنها تستخدم قوانين حماية المنافسة لتحقيق أهداف سياسية، عندما قررت فرض غرامة قياسية على الشركة الأمريكية.

وعندما أعلنت هيئة حماية المنافسة قرار الغرامة عام 2020 قالت إن أبل تآمرت مع شركتي تجارة الجملة تك داتا وإنجرام لتقلص مستويات المنافسة في سوق الإلكترونيات غير هواتف أيفون لمصلحة منتجات أبل مثل أجهزة كمبيوتر ماك.