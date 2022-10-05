"ميتا" تغلق أحد مكاتبها في نيويورك

المصدر: د ب أ

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قالت مصادر مطلعة إن شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا بلاتفورمس، التي تمتلك شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعتزم غلق أحد مكاتبها في نيويورك بعد تقليص خطط توسعها في المدينة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن الشركة تدرس حاليا خيار إلغاء إيجار مكتبها في العقار رقم 225 بارك أفنيو في جنوب مانهاتن بنيويورك.

وأضافت بلومبرغ أن ميتا تعمل على تجميع موظفيها في نيويورك في مكاتبها بمنطقة هدسون ياردز، والمضي قدما في خططها لمبنى فارلي بالقرب من محطة بنسلفانيا.

وتراجعت الشركة، التي تمتلك أيضا تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب ومنصة إنستغرام عن خطط التوسع في نيويورك.

وقالت جميلة ريفيز، المتحدثة باسم ميتا، أول أمس في بيان عبر البريد الإلكتروني إن مقر 225 بارك أفينيو لعب دورا مهما في الاستعداد للانتقال إلى المكاتب الجديدة في هدسون ياردز وفارلي.

وأضافت "نعمل على التأكد من أننا نقوم بالاستثمار المركز والمتوازن لدعم أولوياتنا الاستراتيجية على المدى الطويل".