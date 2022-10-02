«تويتر» ترسل أول تغريدة تم تعديلها باستخدام زر «تحرير» الجديد

المصدر: د ب أ

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بعد سنوات من الانتظار والجدل أرسلت منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أول تغريدة تم تعديلها بعد بثها باستخدام زر "تحرير" الجديد والتي أرسلها حساب رسمي للمنصة.

وتعتبر هذه التغريدة نموذجا لما سيكون متاحا للمستخدمين بعد قرار شركة تويتر السماح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم بعد نشرها. ستكون هذه الخاصية متاحة في البداية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة الأجر تويتر بلو، قبل تعميمها في وقت لاحق.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه التغريدة الأولى المحررة تم إرسالها من حساب على "تويتر بلو" لكنها تعطي فكرة كافية عن الخاصية الجديدة.

فقد كان واضحا تماما أن التغريدة تم تعديلها، لآن بيان توقيتها سيكون مسبوقا برمز قلم رصاص وكلمة "أحدث تعديل". وعندما يستعرض المستخدم تغريدات معدلة على صفحته سيظهر رمز القلم الرصاص بجوار مربع التوقيت لهذه التغريدات.

وطالب الكثيرون من مستخدمي منصة تويتر بتوفير إمكانية تعديل التغريدات بعد بثها، لكن الرئيس التنفيذي جاك دورسي كان يصر في ذلك الوقت على رفض هذه الخطوة باعتبارها ستضر بمصداقية التغريدات، وقال في عام 2020 إن المنصة لن تضيف هذه الخاصية على الإطلاق، في حين أكدت الشركة أنها تعمل على تطوير الخاصية الجديدة منذ أبريل الماضي.

وقال جاي سوليفان مدير عام منتجات المستهلك والإيرادات في شركة تويتر إن "خاصية تحرير تتجاوز مجرد تصحيح الأخطاء المطبعية، وإنما تخفف الضغوط على المستخدم أثناء كتابة التغريدة خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين لا ينشرون تغريدات باستمرار... هذه واحدة من خصائص عديدة نستكشفها لمساعدة الأشخاص في الانضمام إلى المحادثات العالمية وفقا لشروطهم".

وتتيح خدمة تويتر بلو التي يبلغ اشتراكها 5 دولارات شهريا، للمستخدمين التراجع عن التغريدات وعدم ظهور الإعلانات عند قراءة المشاركات.