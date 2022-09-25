تطبيق جديد يتيح وظائف «ديناميك أيلاند» على أجهزة أندرويد

المصدر: د ب أ

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لا يحتاج مستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد إلى شراء هواتف آيفون 14 برو وآيفون برو ماكس لكي يستخدموا خاصية "ديناميك أيلاند" المتاحة في أحداث أجيال هواتف آيفون الذكية التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل.

وطورالمبرمج جاومو تطبيقا جديدا باسم "دايناميك سبوت" خاصية "دايناميك أيلاند" لمستخدمي هواتف أندرويد.

تتيح خاصية ديناميك أيلاند تغيير حجم النتوءة أعلى الشاشة الأمامية للهاتف والتي تضم الكاميرا الأمامية للهاتف، وتمنح المستخدمالقدرة على إظهار بيانات ومعلومات تفاعلية عبر النتوءة السوداء أعلى شاشة الهاتف الأمامية.

كما يمكن استخدام خاصة ديناميك آيلاند بتعديل النتوءة لتصبح اختصارا متعدد المهام، كما يمكن أن تظهر تشغيل الموسيقى، والاتجاهات من الخرائط، والصوت الجاري تسجيله، والمكالمات الجارية.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه يمكن استخدام التطبيق إلى جانب أي تطبييق آخر في اجهزة أندرويد تقريبا بما في ذلك تطبيقات المحادثة والتراسل والموسيقى والميقاتي. كما يمكن تخصيص ضبط إعدادات التطبيق بتغيير إعدادات التفاعل واختيار توقيت ومكان اختفاء رمز التطبيق. ويمكن تنزيل تطبيق دايناميك سبوت مجانا من موقع بلاي ستور.