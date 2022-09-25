تيك توك تضيف خيار «لا يعجبني» إلى التعليقات

المصدر: د ب أ

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أضافت منصة التواصل الاجتماعي ونشر الفيديوهات القصيرة الشهيرة تيك توك خيار "لا يعجبني" (ديسلايك) إلى خيارات إبداء الرأي على التعليقات للمستخدمين في كل أنحاء العالم.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المنصة بدأت اختبار هذا الخيار في نيسان/أبريل الماضي كوسيلة للمستخدمين لكي يعبروا عن عدم رضاهم عن فيديو معين مثلا باعتباره غير مناسب وغير ذي صلة.

وفي حال نقر المستخدم على زر "لا يعجبني" بالنسبة لتعليق معين فلن يظهر ذلك بالنسبة لباقي المستخدمين، كما لن يصل تنبيه إلى صاحب التعليق بأن مستخدم آخر اختار خيار "لا يعجبني" باعتباره رأيه في التعليق. كما أن المعلقين والمستخدمين الآخرين لن يعرفوا كم مرة اختار مستخدمون خيار "لا يعجبني" للتعليق على محتوى معين. كما يمكن للمستخدم التراجع عن خيار "لا يعجبني" بالنقر مرة أخرى على الزر.

وقالت منصة تيك توك في رسالة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إنه "في وقت سابق من العام الحالي بدأنا اختبار طريقة جديدة يمكن من خلالها للمستخدمين التعبير عن رأيهم في التعليقات التي يرونها غير مناسبة أو غير ذات صلة... وبعد بعض الاختبارات أطلقنا هذا الخيار لجميع المستخدمين على مستوى العالم. طورنا هذا الخيار كطريقة جديدة لمعرفة رد فعل المستخدمين مباشرة. وهذا الخيار يسمح لنا أيضا بتحديد التعليقات غير المناسبة أو غير ذات الصلة وهو ما يساعدنا في تعزيز قسم التعليقات".

وأضافت منصة تيك توك أن الأولوية القصوى لهذا الخيار هو توفير تجربة أفضل لمستخدمي المنصة. وعندما بدأت اختبار هذه الخاصية، وجدت أن المستخدمين ينقرون زر "لا يعجبني" عندما يكون التعليق مزعج، أو ليس له صلة بموضوع الفيديو المنشور تحته. وأضافت أن استخدام هذا الخيار لم يكن وسيلة لإبلاغ عن وجود محتوى ينتهك قواعد المنصة ويحتاج إلى الحذف لآنه ينطوي على تحرش أو يحرض على الكراهية والعنف مثلا.