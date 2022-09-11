إنستجرام تختبر خاصية جديدة لإعادة بث المشاركات

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام لاختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدم إعادة بث مشاركة معينة إلى مجموعة محددة من المستخدمين.

وقالت المنصة المملوكة لشركة ميتا، الشركة الأم، لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها ستبدأ اختبار الخاصية الجديدة قريبا جدا.

ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم شركة ميتا القول "ندرس إمكانية إعادة بث المشاركات في قسم فييد )feed )كما يحدث في إعادة مشاركة المشاركات عبر قسم ستوريز، بحيث يستطيع المستخدمون تبادل المشاركات المنتشرة بينهم، وبالتالي تنسب المشاركة دائما إلى مبتكرها... ونعتزم اختبار هذه الخاصية مع عدد محدود من المستخدمين قريبا".

كان خبير التكنولوجيا مات نافارا هو أول من رصد هذه الخصائص الجديد ونشر صورة شاشة تحمل زر "ري بوست" أو (إعادة نشر). وسيتيح زر "ري بوست" إعادة نشر كل أنواع المشاركات التي يعيد المستخدمون مشاركتها عبر حساباتهم.

يذكر أنه لا توجد حاليا وسيلة تتيح لمستخدمي منصة إنستجرام إعادة بث أي مشاركة بطريقة مباشرة، ويضطر المستخدم للجوء إلى تطبيق آخر لكي يعيد بث مشاركة ما على المنصة. وسيؤدي إضافة خاصية إعادة النشر إلى التخلص من الحاجة لبذل مجهود كبير من أجل إعادة نشر مشاركة ما خاصة بمستخدم آخر على إنستجرام. وهذه الخاصية مفيدة بالفعل رغم أن المستخدم حاليا يستطيع نشر مشاركة خاصة بمستخدم آخر عبر قسم ستوريز الخاصة به. لكن الخاصية الجديدة ستتيح له إعادة نشرها عبر قسم فييد.